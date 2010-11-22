Протестующие требуют отставки Президента

Участники акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве заявляют, что Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА необходимо отправлять в отставку независимо от того, наложит он вето на Налоговый кодекс или нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время выступления одного из участников акции, который сказал: «Независимо от того, наложит ЯНУКОВИЧ вето на Налоговый кодекс или нет, его нужно отправлять в отставку».

На эти слова участники митинга отозвались одобрительными возгласами.

Также организаторы акции напомнили, что в случае неполучения до 18.00 из Администрации Президента ответа на требования, в 19.00 участники митинга отправятся к улице Банковой и начнут «процедуру досрочного прекращения полномочий действующего главы государства».

Участники акции протеста против Налогового кодекса заблокировали проезд по улице Институтской в Киеве.

С каждым часом количество участников митинга на Майдане Незалежности возрастает.

Перекрыто также движение по Крещатику, и из-за этого в центре столицы, в частности, на Европейской площади, наблюдаются большие автомобильные заторы.

Напомним, предприниматели, принимающие участие в акции протеста против принятого 18 ноября Верховной Радой Налогового кодекса, обнародовали свои требования к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

В частности, предприниматели требуют от В.ЯНУКОВИЧА немедленно ветировать Налоговый кодекс, а за «преступление против малого бизнеса и среднего класса, задокументированное в Налоговом кодексе, отправить в отставку его авторов – премьер-министр Николая АЗАРОВА, вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО и председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО».

Кроме того, участники акции обращаются к местным советам всех уровней безотлагательно созвать свои внеочередные заседания и дать оценку новому Налоговому кодексу.

По данным столичной милиции, охрану общественного порядка на этой улице обеспечивают 150-200 работников милиции. Еще более тысячи находятся в резерве.

Также на ул. Банковой находятся около десяти микроавтобусов с тонированными окнами, в которых размещены сотрудники МВД.

Между тем, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пока не подписал и не передал на подпись главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ принятый парламентом Налоговый кодекс.

Этот документ, принятый 18 ноября, значится на сайте ВР как готовящийся к подписи спикером.

Справка УНИАН. 18 ноября Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Документом фактически отменена упрощенная система налогообложения; повышается планка подоходного налога; реформируется транспортный налог; вводятся жесткие рамки применения льгот; сокращается ставка налога на прибыль, но расширяется база применения налога; усиливается фискальное давление и расширяются полномочия налоговиков.

Кодекс вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста проходят по всей Украине. Предприниматели выдвинули ультиматум – они будут инициировать проведение Всеукраинского референдума о недоверии Президенту и Верховной Раде, если В.ЯНУКОВИЧ не ветирует Налоговый кодекс.

Представители малого и среднего бизнеса обещают объявить бессрочную акцию протеста, если сегодня власти не прислушаются к их требованиям.