Участники акции протеста против Налогового кодекса перекрыли движение по Институтской

Участники акции протеста против Налогового кодекса, заблокировали проезд по улице Институтской в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, с каждым часом количество участников митинга на Майдане Незалежности возрастает.

Перекрыто также движение по Крещатику, и из-за этого в центре столицы, в частности на Европейской площади, наблюдаются большие автомобильные заторы.