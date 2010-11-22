Участники акции протеста против Налогового кодекса перекрыли движение по Институтской
16:26, 22 ноября 2010Финансы
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Участники акции протеста против Налогового кодекса, заблокировали проезд по улице Институтской в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, с каждым часом количество участников митинга на Майдане Незалежности возрастает.
Перекрыто также движение по Крещатику, и из-за этого в центре столицы, в частности на Европейской площади, наблюдаются большие автомобильные заторы.
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