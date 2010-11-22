Ирландия просит у ЕС от 80 до 90 млрд. евро

Размер финансовой помощи Ирландии, пострадавшей от мирового экономического кризиса, составит от 80 до 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на два неназванных дипломатических источника.

Вечером в воскресенье, 21 ноября, правительство Ирландии направило Евросоюзу официальный запрос о помощи. Вскоре представители ЕС и Международного валютного фонда (МВФ) объявили о готовности выделить средства, однако точная сумма не называлась, отмечает Лента.ру.

Ранее сообщалось, что Ирландия согласилась взять у ЕС и МВФ кредит примерно под 5 процентов годовых. 18 ноября представители ЕС, МВФ и европейского Центробанка вылетели в Дублин для ознакомления с ситуацией в финансовом секторе Ирландии.

Вложения европейских банков в финансовый рынок Ирландии составляют сотни миллиардов долларов, поэтому банкротство страны или ее финансовых институтов отрицательно скажется на экономике всего Евросоюза.

Между тем, несмотря на тяжелое финансовое положение, правительство Ирландии наотрез отказалось рассмотреть возможность повышения корпоративного налога. В стране он составляет 12,5 процента, что является одним из самых низких показателей в Европе.

По некоторым данным, дефицит бюджета Ирландии в 2010 году превысит 30 процентов ВВП.