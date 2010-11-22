Азаров ожидает подписания соглашения о ЗСТ Украины и ЕС в 2011 году

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ожидает, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом будет подписано в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с Принцем Бельгии ФИЛИППОМ.

«Мы полны решимости уже в следующем году договориться о зоне свободной торговли с Европейским Союзом», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также высказал уверенность, что сегодня в ходе саммита Украина-ЕС, который проходит в Брюсселе, будет одобрена Дорожная карта по введению безвизового режима для Украины.

«Я думаю, сегодняшний саммит закончиться предоставлением Украине Плана действий по безвизовому режиму», - сказал Н.АЗАРОВ.