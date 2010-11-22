Окружной административный суд запретил предпринимателям проводить акции в центре Киева
17:21, 22 ноября 2010Финансы
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Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской городской государственной администрации к ряду общественных организаций, которые подали заявку на проведение митингов в центре Киева с 22 по 26 ноября.
Об этом УНИАН сообщил источник в суде.
Суд установил ограничение в виде запрещения проведения мероприятий 22-26 в центральной части Киева.
“То есть общественные организации должны освободить центр города”, - объяснил собеседник агентства.
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