Окружной административный суд запретил предпринимателям проводить акции в центре Киева

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской городской государственной администрации к ряду общественных организаций, которые подали заявку на проведение митингов в центре Киева с 22 по 26 ноября.

Об этом УНИАН сообщил источник в суде.

Суд установил ограничение в виде запрещения проведения мероприятий 22-26 в центральной части Киева.

“То есть общественные организации должны освободить центр города”, - объяснил собеседник агентства.