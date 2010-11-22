Янукович пообещал из Брюсселя встретиться с предпринимателями

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает на этой неделе встретиться с участниками акции протеста против нового Налогового кодекса и учесть их мнение при принятии своего решения по этому закону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

«Я всегда реагировал на любые вопросы, с которыми ко мне обращалась общественность. И в этом случае я также обязательно отреагирую, и я отреагирую только после того, как получу экспертное заключение по данному закону», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что в дискуссии вокруг Налогового кодекса есть «большая политическая составляющая».

«И когда говорят, что в Украине существует притеснение демократии, – нужно приехать в Киев, посмотреть на экраны телевизоров, почитать газеты и выяснить, что на улице постоянно идут демократические процессы. Я не хочу сказать, что мне это нравится. Безусловно, я хотел бы, чтобы любые вопросы, которые мы рассматриваем, сначала проходили широкое общественное обсуждение», - заявил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что сегодня по вопросу Налогового кодекса существуют разные точки зрения, и эта внутренняя дискуссия подтверждает, что нужно выбирать приоритет, который бы объединил большинство людей.

«Поэтому такой приоритет может определить только украинский народ. Я прислушиваюсь. Безусловно, я услышу и встречусь с представителями тех общественных организаций, которые сегодня организовали этот процесс или движение. Мне, безусловно, как говорят, глаза в глаза, хотелось бы от них услышать, хотя я хорошо понимаю их требования. И так, как они хотят, на 100% такого не будет», - сказал глава государства.

Он также отметил, что «мы от упрощенной системы будем постепенно отходить, переходить на такую систему налогообложения, которая будет мотивировать рост реальной экономики и выводить украинскую экономику из тени».

«Поэтому мотивации мы будем для упрощенцев создавать обязательно. Но они должны к тому готовиться, что, в конце концов, придет то время, когда нужно будет переходить на реальный учет. И мы это обязательно сделаем», - заявил Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве предприниматели протестуют против нового Налогового кодекса, принятого Верховной Радой 18 ноября. Они начали свою акцию на Майдане Незалежности, после чего пришли к Администрации Президента с требованием к В.ЯНУКОВИЧУ ветировать этот Налоговый кодекс.