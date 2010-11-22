НБУ в октябре увеличил объемы золота в международных резервах на 0,5%

Национальный банк Украины (НБУ) в октябре этого года увеличил объемы золота в официальных резервных активах (международных резервах) на 0,5%, или на 0,004 млн. тройских унций.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, за январь-октябрь т.г. объем золота в резервах увеличился с 0,869 млн. до 0,883 млн. тройских унций.

Номинальная стоимость золота в резервах за десять месяцев 2010 года увеличилась на 23,3%, в сентябре – на 1,8%, до 1170,65 млн. долл.

При этом за январь-сентябрь т.г. удельный вес золота в золотовалютных резервах сократился с 3,75% (по состоянию на начало 2010 года) до 3,4% (на конец октября 2010 года).

По состоянию на конец октября т.г. объем иностранных конвертируемых валют в резервах Нацбанка составил 32,990 млрд. долл., в т.ч. ценные бумаги – 19,158 млрд. долл., валюта и депозиты – 13,833 млрд. долл.

Объем золота, которое не включается в официальные резервные активы, на конец октября т.г. составил 20,01 млн. долл.