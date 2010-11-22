Королевская: бюджет-2011 не будет основан на Налоговом кодексе

Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что формирование показателей государственного бюджета на 2011 год не будет основываться на новом Налоговом кодексе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга.

«Исходя из процедуры принятия Налогового кодекса и того театрального представления, когда просто придавали документу легитимность, при этом не услышали ни одного предложения, ни одной поправки, не отступили ни на шаг от тех драконовских мер, которые изначально были заложены в Налоговом кодексе, я предполагаю, что в таком же варианте будет принят бюджет», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, в бюджете будет «нарисовано» как минимум на 20 млрд. грн. больше в доходной части. В то же время эти доходы не будут основываться на реальных прогнозах.

По словам народного депутата, дефицит бюджета на следующий год может составить ориентировочно 3,5%, могут быть также «нарисованы» повышенные социальные стандарты. «И начнут с февраля-марта месяца делать секвестр бюджета, начнут с февраля-марта месяца его пересматривать», - отметила она.

По мнению главы парламентского комитета, проект бюджета на следующий год уже подготовлен и будет легитимизирован после принятия Налогового кодекса. Однако бюджет-2011, по ее мнению, не предусматривает того, как в новых налоговых условиях будут формироваться доходные статьи бюджета.

Кроме того, отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, в 2011 году можно ожидать сокращения социальных статей расходной части госбюджета.

Справка УНИАН. 18 ноября Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Он вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста проходят по всей Украине. Предприниматели выдвинули ультиматум – они будут инициировать проведение Всеукраинского референдума о недоверии Президенту и Верховной Раде, если В.ЯНУКОВИЧ не заветирует Налоговый кодекс.

Ожидается, что государственный бюджет на 2011 год Верховная Рада Украины в целом примет 23-24 декабря.