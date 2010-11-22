Законопроекты о регулировании работы платежных систем вызовет дисбаланс на рынке – эксперт

Принятие поданных в Верховную Раду еще в июне т.г. законопроектов №6465 и №6466, касающихся регулирования деятельности платежных систем, приведет к изменению сформированного баланса на рынке розничный безналичных платежей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК) Игорь БУРАКОВСКИЙ.

При этом он отметил, что сектор электронный платежей на сегодня в Украине слабо развит, но имеет большой потенциал и является важным фактор обеспечения увеличения экономического роста.

Так, по словам И.БУРАКОВСКОГО, развитие сектора электронных платежей будет благоприятно влиять на увеличение занятости населения, активное развитие отдельных секторов экономики (торговля, туризм, электронная коммерция), увеличит ликвидность банков, снизит стоимость содержания платежных систем, а также создаст условия для уменьшения теневой экономики.

По его мнению сдерживающими факторами развития сектора электронных платежей являются макроэкономическая нестабильность, доминирование наличного оборота как следствие недоверия к банкам и власти, а также несовершенная государственная политика.

«Рынок сложный и требует больших капиталовложений, поэтому регулирование должно быть аккуратным, взвешенным и направленным на развитие», - сказал И.БУРАКОВСКИЙ.

В ИЭИПК отмечают, что анализ содержащихся в законопроектах предложений показал, что некоторые из них могут существенно ограничить конкуренцию на рынке, что, в свою очередь, замедлит развитие электронных платежей и негативно отразится на экономике страны в целом. Более того, некоторые из предложенных изменений не соответствуют международным обязательствам Украины, в частности, перед Всемирной торговой организацией.

Наиболее проблемной в ИЭИПК называют норму об обязательном проведении клиринга только резидентов Украины, что напрямую дискриминирует международных игроков и ограничивает конкуренцию на внутреннем рынке. Кроме того, неурегулированным остается вопрос стоимости такой инициативы для экономики в целом и источников ее финансирования.

«Есть проблемы, связанные с рисками создания неравных условия для платежных систем резидентов и нерезидентов. Это ключевой вопрос, потому что если мы будем разделять на резидентов и нерезидентов, то мы сразу уменьшаем уровень конкуренции на рынке, и, к сожалению, дискриминация между украинскими и иностранными участниками ведет к неэффективности рынка», - отметил И.БУРАКОВСКИЙ.

Кроме того, в ИЭИПК считают очень сомнительным предложение относительно передачи регуляторных полномочий относительно утверждения и контроля правил проведения операций с использованием электронных платежных инструментов коллегиальному органу, в котором не обеспечено равноправное представительство всех участников рынка электронных платежей.

По мнению ИЭИПК, такие инициативы приведут к созданию искусственных барьеров для конкуренции, что нарушает права потребителей на получение широкого спектра качественных платежных услуг и прямо противоречит экономическим интересам страны.