Торги на межбанке закрылись котировками 7,9525-7,9555 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9475/7,9535, к 12:00 сузился спрэд - 7,9490/7,9520. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9525/7,9555 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2561/0,2564, к 12:00 цены поднялись - 0,2565/0,2566. К закрытию цены откатились к уровню 0,2564/0,2565.

В России курс доллар-рубль остался на прежнем уровне, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0050 (-0,0000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3735/1,3737, а к 15:00 упали до 1,3647/1,3649.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9175/10,9275, к 12:00 цены ушли вниз - 10,9155/10,9260. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8730/10,8830.