Во Львовской области бастуют предприниматели большинства рынков

Сегодня во Львове и в большинстве райцентров области предприниматели объявили забастовку и, закрыв свои торговые точки, собрались на акцию протеста во Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади возле памятника Тарасу Шевченко в центре города состоялся многотысячный митинг представителей малого и среднего бизнеса, которые требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать Налоговый кодекс «или готовиться к импичменту».

Участники акции обнародовали текст «Ультиматума к Президенту Украины о неприемлемости Налогового кодекса», в котором, в частности, отмечается, что «Налоговый кодекс принимается в интересах крупного капитала, который снимает с себя социальную ответственность за благосостояние общества. Защитив собственные средства от налогообложения путем вывода их в оффшоры, правящая в стране олигархия весь фискальный груз переводит именно на малый и средний бизнес».

Авторы «Ультиматума» требуют от Президента Украины «немедленно применить вето к принятому Налоговому кодексу и обязать правительство его отозвать», также «за преступление против малого бизнеса и среднего класса, задокументированное в проекте Налогового кодекса, отправить в отставку его авторов - премьер-министра Николая АЗАРОВА, вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО и председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО».

Участники акции заявили, что «в случае введения в действие Налогового кодекса мы будем вынуждены защищать свое право на жизнь, право на предпринимательскую деятельность, другие гражданские права и свободы бессрочными забастовками и акциями общественного неповиновения».

Также сегодня Львовская городская организация политической партии «Фронт Змін» обратилась к городскому председателю Львова Андрею САДОВОМУ и депутатам Львовского городского совета с предложением включить в повестку дня торжественной сессии новоизбранного Львовского городского совета обращение к Президенту Украины с требованием ветировать Налоговый кодекс Украины.