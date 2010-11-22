Предприниматели Прикарпатья требуют от Президента не подписывать Налоговый кодекс

Предприниматели Прикарпатья требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не подписывать Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на встрече руководства Ивано-Франковской области, налоговиков и представителей территориальных подразделов центральных органов власти с предпринимателями Прикарпатья.

Глава облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК, который инициировал эту встречу, сообщил, что власть выслушает все предложения предпринимателей и даст ответ.

Предприниматели из разных городов Прикарпатья требовали в своих выступлениях ветировать Налоговый кодекс и отправить в отставку его разработчиков.

«Сегодня систематизируйте свои предложения в Верховную Раду, к Президенту и в Кабинет министров Украины и аргументируйте, какие статьи Налогового кодекса, по вашему мнению, нужно усовершенствовать или не принимать, – предложил губернатор. – Завтра ваши наработки направим в Киев в установленном порядке».