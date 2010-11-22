Бродский согласен уйти в отставку не раньше, чем через несколько месяцев

Глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ согласен уйти в отставку, но не раньше, чем закончится работа над дерегуляцией экономики, то есть через несколько месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

«Я согласен уйти в отставку, но дайте я хотя бы дерегуляцию закончу», - сказал он.

По словам М.БРОДСКОГО, сегодня основная задача комитета – исключить поборы с предпринимателей и граждан, учитывая все 11 тыс. предприятий, которые предоставляют административные услуги, а также создать "единое окно".

«Мы прошли только 20% пути по дерегуляции. Мы обещаем, что буквально за несколько месяцев уменьшим на 90% те платежи, которые сегодня незаконно собираются с наших граждан», - заявил М.БРОДСКИЙ.

Параллельно с этим, отметил он, необходимо вести борьбу с коррупцией.