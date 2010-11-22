УСПП и Федерация предприятий Бельгии наладят тесный контакт бизнесменов

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) та Федерация предприятий Бельгии (ФПБ) договорились активизировать работу по налаживанию связей бизнеса обеих стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСПП, соответствующее соглашение подписали сегодня президент УСПП Анатолий КИНАХ и президент ФПБ Томас ЛЕЙСЕН во время украинско-бельгийского бизнес-форума.

В соответствии с соглашением, деловые круги обеих стран будут способствовать в реализации межгосударственных договоренностей между Бельгией и Украиной в сфере торгово-экономического сотрудничества, будут вносить предложения по улучшению экономических и инвестиционных отношений между странами.

Также УСПП и ФПБ будут помогать в поиске бизнес-партнеров как в Украине, так и в Бельгии, предоставлять информацию о конкретных проектах и соответствующих компаниях, которые намерены работать на рынках обеих стран, оказывать поддержку субъектам предпринимательской деятельности в вопросах корпоративной безопасности, защиты прав владельца и инвестора и т.п.

«В Украину впервые за последнее время прибыл такой значительный десант бельгийских инвесторов и бизнесменов во главе с принцем Бельгии Филиппом. Это подтверждает высокую заинтересованность Бельгии в развитии отношений с нашей страной», - подчеркнул А.КИНАХ.

В свою очередь председатель ФПБ отметил, что подписание Меморандума о намерениях между двумя самыми крупными предпринимательскими ассоциациями Бельгии и Украины является одним из самых весомых достижений первой бельгийской экономической миссии в Украине. «Мы высоко ценим вклад в подготовку этого документа, который сделали наши коллеги из Украинского союза промышленников и предпринимателей, и приветствуем с их стороны любые инициативы, направленные на последующее развитие нашего партнерства ради экономического процветания Бельгии и Украины».

А.КИНАХ отметил, что на сегодня объем бельгийских инвестиций в экономику Украины составляет около 64 млн. долл., что составляет 0,2% от общей суммы инвестиций. Товарооборот за 9 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличился на 10% - до 785 млн. долл. «Учитывая имеющийся потенциал украинско-бельгийского сотрудничества, это очень мало. И важно, что данный форум подтвердил желание сторон крепить инвестиционное сотрудничество на принципах государственно-частного партнерства, внес свою лепту в создание европейских стандартов на украинской земле как в экономике, так и обществе», - отметил президент УСПП.

Основными перспективными направлениями инвестиционного сотрудничества между Украиной и Бельгией, по словам А. КИНАХА, являются агропромышленный комплекс, фармацевтическая отрасль и перерабатывающая промышленность, машиностроение, строительство. Для Украины интересен опыт Бельгии в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, энергоэффективности и энергосбережения, развития малого и среднего бизнеса и т. п. Особый успех, отметил А.КИНАХ, имеет совместное производство научно-технических, сложных видов продукции, что подтверждается работой предприятия «Ватра-Шредер», - одного из самых успешных украинско-бельгийских проектов.