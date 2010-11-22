Высокие темпы роста госдолга угрожают национальной безопасности – Счетная палата

Высокие темпы роста государственного долга Украины создают угрозу национальной экономической безопасности.

Об этом говорится в обнародованных на сайте Счетной палаты Результатах аудита состояния государственного и гарантированного государством долга за 2009 год и анализа тенденций в 2010 году.

«Темпы наращивания долговых обязательств в несколько раз превышают темпы роста экономики государства и, соответственно, создают угрозу национальной экономической безопасности», - говорится в документе.

По данным Счетной палаты, за 9 месяцев т.г. долг вырос на 86,4 млрд. грн., или 27%, и достиг 404,3 млрд. грн. При этом прямой госдолг за 9 месяцев т.г. достиг 307 млрд. грн., или 97% от предусмотренного на конец года.

По подсчетам ведомства, в сентябре 2010 года на каждого гражданина Украины приходилось уже свыше 1 тыс. долл. (почти 8,5 тыс. грн.) долговых обязательств. Накопленный госдолг впервые превысил отметку в 50 млрд. долл., что почти в 1,5 раза превышает золотовалютные резервы государства, сформированные Нацбанком.

По оценкам Счетной палаты, основной причиной стремительного роста государственного долга являются большие объемы государственных заимствований, которые значительно превышают необходимые объемы финансирования государственного бюджета. Так, за 9 месяцев 2010 года объем государственных заимствований достиг 99 млрд. грн. при дефиците государственного бюджета в размере 52,8 млрд. грн.

Кроме того, за последние два года уровень заимствований составляет более половины доходов (в 2009 году осуществлено заимствований на сумму 121 млрд. грн., получено доходов на сумму 209,7 млрд. грн., за 9 месяцев 2010 года - 98,6 млрд. грн. и 162,7 млрд. грн. соответственно).

Поскольку заимствованные средства значительно превышают потребность в финансировании государственного бюджета, это приводит к росту остатков средств государственного бюджета, размещенных на счетах Госказначейства. По состоянию на 1 октября 2010 года остатки средств правительства с начала года выросли почти на 32 млрд. грн. и достигли почти 44,5 млрд. гривен.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября т.г. составил 404 млрд. 301 млн. 041,08 тыс. грн., или 51 млрд. 090 млн. 041,20 тыс. долл.