Предприниматели будут ждать реакцию Клюева на акции протеста до среды

Предприниматели, которые проводят акцию протеста против подписания Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Налогового кодекса, будут ждать реакцию первого вице-премьера Андрея КЛЮЕВА на свои требования до среды, 24 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам председатель Совета предпринимателей при оппозиционном правительстве Оксана ПРОДАН.

Она сообщила, что 22 ноября организаторы акции протеста встречались с А.КЛЮЕВЫМ, который пообещал рассмотреть требования предпринимателей до среды, 24 ноября.

По словам О.ПРОДАН, в среду А.КЛЮЕВ даст ответ на то, какие требования протестующих правительство сможет поддержать.

«Мы ждем реакции Кабмина», - сказала О.ПРОДАН, отметив, что дальнейшие действия участников акции протеста будут зависеть от того, какое решение примет А.КЛЮЕВ.

На Майдане Незалежности митингующие устанавливали палатки, около 10 уже стоят.