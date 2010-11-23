Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назвал протестующих предпринимателей коррупционерами.

Об этом он заявил в интервью британской "Financial Times" во время своего пребывания в Брюсселе.

"Мы сейчас имеем целое поколение бюрократов, которые создали свой собственный бизнес на почве коррупции", - сказал украинский Президент.

"Демократия - это прежде всего порядок и верховенство закона", - добавил он.

Это интервью В.ЯНУКОВИЧ дал уже после саммита Украина-ЕС.

Перед тем, как сообщалось, на совместной с лидерами ЕС пресс-конференции по завершении саммита украинский президент пообещал на этой неделе встретиться с участниками акции протеста против нового Налогового кодекса и учесть их мнение при принятии своего решения по этому закону.

«Я всегда реагировал на любые вопросы, по которым ко мне обращалась общественность. И в этом случае я также обязательно отреагирую, и я отреагирую лишь после того, как получу экспертное заключение по этому закону», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что в дискуссии вокруг Налогового кодекса есть «большая политическая составляющая».

Как сообщал УНИАН, в Киеве предприниматели протестуют против нового Налогового кодекса, принятого Верховной Радой 18 ноября. Они начали свою акцию на Майдане Независимости, после чего ходили в Администрацию Президента с требованием к Виктору ЯНУКОВИЧА ветировать этот Налоговый кодекс.