Предприниматели намерены собрать 3 млн. подписей для референдума о роспуске ВР

Участники акции протеста предпринимателей против нового Налогового кодекса намерены собрать 3 млн. подписей для проведения референдума о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили 22 ноября на митинге возле Администрации Президента, где собралось около 2 тыс. протестующих.

Решение о сборе подписей, предложенное организаторами митинга, участники акции поддержали единогласно.

Они собираются в течение недели собрать это количество подписей и предоставить информацию в Центральную избирательную комиссию для объявления референдума о роспуске Верховной Рады.