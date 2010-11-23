Предприниматели намерены собрать 3 млн. подписей для референдума о роспуске ВР
10:26, 23 ноября 2010Финансы
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Участники акции протеста предпринимателей против нового Налогового кодекса намерены собрать 3 млн. подписей для проведения референдума о роспуске Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили 22 ноября на митинге возле Администрации Президента, где собралось около 2 тыс. протестующих.
Решение о сборе подписей, предложенное организаторами митинга, участники акции поддержали единогласно.
Они собираются в течение недели собрать это количество подписей и предоставить информацию в Центральную избирательную комиссию для объявления референдума о роспуске Верховной Рады.
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