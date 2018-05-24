Кабмин укротит бизнес «налоговым шпионажем»…

Основными показателями принятого Верховной Радой Налогового кодекса являются – поверхностный подход к системе налогообложения и беспрецедентные полномочия налоговых органов, которым фактически предоставлено право толковать налоговое законодательство.

Шпионаж как средство укрощения

Кодексом определяется, что налоговое разъяснение - обнародование обобщенной позиции контролирующего органа по практическому использованию конкретных норм законов или нормативно-правовых актов по вопросам администрирования налогов или сборов, контроль взимания которых возложен на этот контролирующий орган. Налоговое разъяснение должно быть утверждено приказом Министерства финансов и зарегистрировано Министерством юстиции.

При таких обстоятельствах налоговая легитимно может нивелировать действие презумпции правомерности решений плательщика, издав собственное толкование спорного положения, которое вряд ли будет на пользу налогоплательщиков.

Внедряется новый вид налоговых проверок - фактических. Проверяться могут практически все аспекты хозяйственной деятельности предприятия, а проводиться аудит может по приказу руководителя органа государственной налоговой службы и без предупреждения налогоплательщика.

Важной новацией является то, что при проверке должностными лицами может проводиться хронометраж хозяйственных операций. Данное понятие для Украины новое. Хронометраж - процесс наблюдения за ведением хозяйственной деятельности налогоплательщика, который осуществляется во время фактических проверок и применяется органами государственной налоговой службы с целью установления реальных показателей деятельности налогоплательщика. Он проводится непосредственно на соответствующем производстве. Иными словами, вводится налоговый шпионаж.

Вводится и широкий перечень косвенных инструментов определения базы налогообложения, а также налоговая служба фактически получает право определять базу налога на доходы физических лиц, взносы в пенсионный и страховые собственным решением.

По результатам фактической проверки она может приравнять любое физическое лицо (в том числе самозанятых), которому предприятие выплатило определенную сумму средств за предоставление услуг или поставку товаров, к штатному работнику этого предприятия и, соответственно, доначислить подоходный налог и социальные взносы.

Кроме перечисленных полномочий, кодекс содержит еще многочисленные локальные изменения, расширяющие права и полномочия контролирующих органов и их должностных лиц. А вот относительно повышения ответственности, по крайней мере, за такие вопиющие нарушения как отказ от приема налоговых деклараций, невозврат подтвержденной суммы возмещения НДС, вымогательство откатов за возмещение налога «живыми» деньгами, рассрочки, отсрочки и списание задолженности отдельным компаниям, выдача свидетельств плательщиков единого налога СПД, не имеющим на это права, то такие нормы в кодексе найти сложно.

Декларации и демагогия

Кабинет министров, стремясь задекларировать успешное выполнение обещания сократить количество налогов и сборов, подошел исключительно формально к выполнению этой задачи.

В принятом проекте НК, который среди прочего должен заменить Закон Украины «О системе налогообложения», действительно сокращается количество платежей: вместо 29 общегосударственных и 14 местных предлагается ввести, соответственно, 18 и 5 платежей. Однако, для реализации этой цели, КМУ ликвидировал те налоги и сборы, которые в принципе не создавали дополнительного фискального давления на экономику (сбор с собственников собак, налог на промысел, сбор за участие в бегах на ипподроме и пр.), или просто перераспределяли средства в поддержку отдельных сфер. В частности, сбор за проведение гастрольных мероприятий, который направлялся в специальный фонд бюджета, использовался как инструмент поддержки отечественной культуры за счет налогообложения деятельности в Украине иностранных артистов. Его отмена вряд ли ощутимо облегчит налоговый пресс на экономику. Аналогичное замечание касается и сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства, который предлагается отменить.

Также Кабмин исключил (но не ликвидировал) из системы налогообложения ряд платежей, предоставив им другой режим (неналоговых платежей), что для их плательщиков совершенно не облегчает жизнь. К примеру, по прежнему будет взиматься, но уже просто не будет считаться обязательным налоговым платежом, плата за лицензии, регистрационный сбор за проведение государственной регистрации, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование (взимаемый с отдельных видов хозяйственных операций), государственная пошлина, единый сбор, который собирается в пунктах пропуска через государственную границу Украины, сбор в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Сокращение количества государственных налогов и сборов является позитивным шагом. Но оно должно быть не самоцелью, а одним из механизмов снижения фискального давления на экономику.

Вывод напрашивается один - Налоговый кодекс привнесет в нашу жизнь такое явление, как «индивидуальное» налогообложение, при котором ставки не имеют значения. А функции контроля настолько усиливаются, что налоговые инспекторы станут на одну ступень с сотрудниками правоохранительных органов...

Татьяна Соколовская (для УНИАН)