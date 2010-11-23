Пинзеник: Налоговый кодекс может способствовать росту коррупции

Экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК не исключает, что недавно принятый парламентом Налоговый кодекс будет способствовать росту коррупции.

Такое мнение он высказал в интервью «Газете по-киевски».

В частности, отвечая на вопрос, могут ли в связи с принятием Налогового кодекса, возрасти взятки сотрудникам налоговой службы, он отметил, что с этим действительно возникнут серьезные проблемы. «Дополнительные полномочия налоговиков благоприятствуют расцвету коррупции», - отметил он.

В тоже время В.ПИНЗЕНИК сомневается, что люди уйдут в «тень», наоборот, по его словам, многие на самом деле не мелкие бизнесмены больше не смогут использовать инструмент упрощенной системы налогообложения и перейдут в статус юридических лиц. «Самый большой удар по упрощенной системе даже не в ставках, а в том, что «единоналожники» лишаются права предоставлять услуги юридическим лицам. Этот сегмент будет для них закрыт, если они не начнут объединяться или предоставлять услуги как физлица и платить подоходный – 15%», - отметил экс-министр.

Анализируя кодекс, В.ПИНЗЕНИК высказал мнение, что в действующей упрощенной системе налогообложения есть проблемы, нуждающиеся в решении, но ему трудно понять, почему «упрощенцам» надо «закручивать гайки», а крупному бизнесу можно позволять не платить налоги. «Вот если бы в кодексе реализовали идею о том, что налоги должны платить все – и никаких священных коров, это намного проще восприняло бы общество. С людьми никто не разговаривал, а такие вещи нуждаются в дискуссиях. С системными документами нельзя спешить», - отметил он. По словам В.ПИНЗЕНИКА, можно еще было понять, если бы вопрос стоял о принятии бюджета, но необходимости принимать Налоговый кодекс так быстро, будто завтра потоп, не было. «Насколько я знаю, учитывались только предложения, которые одобрил Минфин. Зачем это было нужно, понимают только чиновники, а общество и я сам – нет», - добавил он.

В целом В.ПИНЗЕНИК отрицательно охарактеризовал Налоговый кодекс: «очень хорош язык этого документа, а сам он не очень хорошо пахнет. Нельзя оценивать его по отдельным пунктам, в нем есть правильные вещи, но их портит отсутствие системных решений по налогообложению, логики, цели таких изменений».

По его словам, нормальная налоговая система должна состоять из «трех китов»: равенства условий, низких ставок и системы опеки тех, кто не платит налоги. Экс-министр отметил, что все три вопроса в кодексе не были решены. «И неправда, что будут снижены ставки налогов, режим их администрирования позволяет устанавливать ставки на каком угодно уровне – вот не приму я у вас декларацию, пока вы не впишете туда нужную мне сумму», - считает эксперт.

В.ПИНЗЕНИК уверен, что, несмотря на недостатки Налогового кодекса, Президент подпишет этот документ: «Маловероятно, что на Банковой его не подпишут. Будем тлеть дальше…».