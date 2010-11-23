Госдолг Польши вырос на 11,6%

Государственный долг Польши с начала текущего года до октября вырос на 11,6%, или на около 25 млрд., до 242,8 млрд. долларов (по курсу 2,9 злотых за 1 долл.).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил польский Минфин.

По данным министерства, более 70% госдолга, или почти 176 млрд. долл., составляет внутренний долг, который с начала года вырос на около 10%.

67 млрд. долл. составляет внешний долг, который с начала года вырос на 15,5%.

Данные минфина свидетельствуют о том, что только в сентябре госдолг вырос на 2,8 млрд. долларов.

Внутренний долг к августу вырос на 1,7%, внешний - уменьшился на 0,2%.

Министерство также сообщило, что на конец сентября средний срок обращения долговых бумаг, выпущенных на внутреннем рынке, составлял 4,25 лет, а на внешнем - 4,53 года.

Как сообщал УНИАН, госдолг Польши в прошлом году вырос почти на 11% - до около 218 млрд. долларов, что, по данным СIA World Fact book, составляло 51,5% прошлогоднего польского ВВП.

Польский институт Sobieskogo в сентябре 2009 года презентовал рапорт, в котором утверждает, что настоящий государственный долг Польши составляет более 200% ВВП страны.

Эксперты института рассчитали реальный долг на основе всех обязательств страны до 2043 года при неизменной бюджетной политике.

Конституция Польши запрещает увеличивать госдолг до более 60% ВВП.