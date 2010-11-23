Уровень долларизации экономики Украины сократился до 29,6%

За январь-сентябрь 2010 года уровень долларизации экономики Украины сократился с 31,7% до 29,6% (за соответствующий период 2009 года этот показатель вырос с 30,62% до 32,26%).

Об этом говорится в монетарном обзоре, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В Нацбанке это объясняют более высокими темпами роста депозитов в национальной валюте (29,6%) по сравнению с депозитами в иностранной валюте (8,9%). При этом, за указанный период общий рост депозитов составил 19,9%.

Как сообщалось, уровень долларизации экономики в первом квартале т.г. сократился с 31,7% до 31,4%, во втором квартале - с 31,4% до 29,6%.

Нацбанк сообщает, что по итогам третьего квартала это показатель оставался на уровне 29,6%.

За 2009 год уровень долларизации экономики увеличился с 30,6% до 31,7%.