Польские компании за три квартала увеличили прибыль на 12,5%

Польские компании (нефинансовые институции) за первые три квартала текущего года получили прибыль 23,3 млрд. долларов, что на 12,5% больше показателей первых трех кварталов прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил Государственный комитет статистики Польши.

По данным статистики, чистая прибыль польских компаний за этот период выросла на 4,2%, а чистый убыток сократился на 26,4%.

Госкомстат сообщил, что чистую прибыль показали 72,6% компаний против 72,5% в прошлом году.

Польские компании увеличили экспорт на 11,4%, а чистые доходы от заграничных продаж во всех доходах исследуемых фирм выросли до 20,4% с 18,4%.

Госкомстат отметил улучшение других показателей деятельности польских фирм, среди которых рост рентабельности от продажи товаров и материалов до 5,3% с 5,1%.