Банк «Хрещатик» планирует увеличить уставный капитал

Банка «Хрещатик» планирует в 2011 году увеличить уставный капитал на 200 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в беседе с журналистами сообщил председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий ГРИДЖУК.

«По планам, капитализация в следующем году - на 200 млн. грн. Это будет дополнительная эмиссия», - сказал Д.ГРИДЖУК.

Как сообщал УНИАН, в ноябре т. г. банк «Хрещатик» увеличил уставный капитал на 18%, или 111,1 млн. грн., - до 728,861 млн. грн.

По результатам допэмиссии Киевская городская государственная администрация (КГГА) совместно с подконтрольными ей структурами увеличила свою долю в капитале банка «Хрещатик» с 23,7037% до 25% + 1 акция.

Справка УНИАН. ПАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2010 г. составляли 6,96 млрд. грн., обязательства – 6,286 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,135 млрд. грн., собственный капитал – 674,163 млн. грн. Размер уставного капитала по состоянию на 18 ноября 2010 г. составил 728,861 млн. грн.

Чистая прибыль банка «Хрещатик» в январе-сентябре 2010 года составила 5,515 млн. грн.

Согласно данным, обнародованным на сайте кредитно-финансового учреждения, его акционерами являются: ООО «КФ «Укрфинком» – 37,6724%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета – 24%, ООО «Маркет Инвест Групп» - 22,895%, коммунальные предприятия – 0,4467%, юридические лица- 14,6728%, физические лица – 0,3131%.