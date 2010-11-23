Клюев рассказал, как "исправят" Налоговый кодекс

Замечания и предложения предпринимателей в отношении Налогового кодекса будут проанализированы и в ближайшее время учтены в законопроекте по внесению изменений в Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ после IV пленума ЦК Профсоюза работников угольной промышленности.

Он отметил, что договоренность об анализе предложений предпринимателей была достигнута в ходе его встречи с ними в понедельник, 22 ноября.

«Мы договорились, что мы отработаем все их предложения, и разумные предложения мы поддержим», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что планирует встретиться с представителями предпринимателей, которые проводят акции протеста, сегодня и завтра вечером.

«Я думаю, что к концу завтрашнего дня мы уже сформулируем все разумные предложения, которые будут поддержаны», - сказал А.КЛЮЕВ.

Отвечая на вопрос УНИАН, означает ли это, что Налоговый кодекс будет подписан Президентом в ближайшее время, а корректировки документа будут проводиться отдельными законопроектами, А.КЛЮЕВ сказал: «Да».

Как сообщал УНИАН, 18 ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Он вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели требуют от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать кодекс.

В понедельник на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против нового Налогового кодекса.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Брюсселе 22 ноября пообещал встретиться с участниками акции протеста против нового Налогового кодекса и учесть их мнение при принятии своего решения относительно этого закона.