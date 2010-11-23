Украинские предприятия увеличили объем реализованных услуг на 1,6%

В январе-октябре 2010 года объем услуг, реализованных предприятиями сферы услуг в Украине, составлял 165,5 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В октябре текущего года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составлял 17,9 млрд. грн., что на 4% больше (в сопоставимых ценах) по сравнению с показателем за октябрь 2009 года. Объем услуг, реализованных предприятиям Киева, Одесской и Донецкой областей, составлял больше половины (50,7%) общего объема реализованных услуг.

В частности, в октябре т.г. предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 123,3 млн. грн. (на 7% больше по сравнению с октябрем 2009 г.), в том числе населению – на сумму 40,1 млн. грн. (на 12% больше).

Отели и рестораны Украины в октябре т.г. реализовали услуг на сумму 304 млн. грн. (на 20% больше, чем за аналогичный период 2009 г.), в том числе населению – на сумму 217,8 млн. грн. (на 16% больше).

Предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 10,772 млрд. грн. (на 3,8% больше), в том числе, населению – 2,857 млрд. грн. (на 3,3% больше).

Предприятия, проводящие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и которые предоставляют услуги предпринимателям, реализовали услуг на сумму 4,94 млрд. грн. (на 13,3% больше), в том числе населению – на сумму 681,8 млн. грн. (на 8,3% больше, чем в октябре 2009 г.).

В сфере образования в октябре 2010 г. было предоставлено услуг на сумму 250,8 млн. грн., что на 9,7% больше по сравнению с октябрем 2009 г., в частности населению – на сумму 219,2 млн. грн., что на 7,4% больше; в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи – на сумму 545,6 млн. грн., что на 16% больше, чем в октябре прошлого года, в частности населению – на 296,2 млн. грн., что на 17,1% больше; в сфере коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта – на сумму 964,4 млн. грн., что на 16,4% больше по сравнению с октябрем 2009 г., в том числе населению – на сумму 306,1 млн. грн., что на 27% больше.