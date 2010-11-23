Украинские банки сократили отрицательный результат в 2,2 раза

Украинские банки за январь-октябрь 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократили отрицательный финансовый результат в 2,2 раза – до 10,642 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократились на 6,6% и составили 112,3 млрд. грн. Расходы банков сократились на 14,5% и составили 122,6 млрд. грн», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, доходная часть на 84% обеспечивается за счет процентных доходов, на 10,9% - комиссионных доходов.

Крупнейшими расходными статьями банков являются процентные расходы – 42%, отчисления в резервы – 32,7%, общие административные расходы – 18,7%.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 ноября 2010 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков, в четырех из них работает временная администрация НБУ. В состоянии ликвидации находится 18 банков.