Митингующие призывают граждан ежедневно в 18.00 приходить на Майдан

Национальный координационный совет по прекращению полномочий Верховной Рады и Президента Украины призывает граждан каждый день в 18.00 приходить на Майдан Незалежности для усиления давления на власть с требованием наложить президентское вето на принятый парламентом Налоговый кодекс.

Об этом УНИАН заявил представитель Координационного совета по прекращению полномочий ВР и Президента Александр ДАНИЛЮК.

По его словам, вчера вечером делегированные представители предпринимателей приняли решение о бессрочности акции протеста.

«Мы не намерены отступать, пока не будут выполнены требования нашего ультиматума к власти. И в это время мы просим поддержки киевлян, обращаемся ко всем небезразличным людям каждый день в 18.00 приходить на Майдан с тем, чтобы власть четко чувствовала: возмущение ее действиями достигло предела терпения народа», - заявил А.ДАНИЛЮК.

Он сообщил также, что по всей стране сегодня формируются инициативные группы для развития движения сопротивления действиям власти, направленным против собственных граждан.

«Наши требования остаются неизменными: вето Президента на грабительский Налоговый кодекс, привлечение к ответственности его авторов Николая АЗАРОВА, Михаила БРОДСКОГО, Сергея ТИГИПКО, немедленный роспуск Верховной Рады», - отметил А.ДАНИЛЮК.

Как сообщал УНИАН, утром 22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против в ступления в силу Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе. Активисты требуют, чтобы Президент ветировал данный закон.

В тот же день Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение массовых мероприятий 22-26 ноября в центре Киева. Как объяснили в мэрии, такое решение принято “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 до 24 ноября 2010 года...”. Однако предприниматели заявили, что не намерены выполнять решения суда и оставлять Майдан Незалежности.