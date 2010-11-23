В Федерации профсоюзов считают, что в НК не изменена идеология налогообложения

В Налоговом кодексе, принятом Верховной Радой Украины, не удалось изменить идеологию налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Чернигове сообщил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Сергей КОНДРЮК.

По его словам, в Налоговом кодексе нашли отражение и предложения профсоюзов, в частности относительно налогообложения не только доходов от труда, но и процентов от вкладов, акций. "Мы не допустили повышения налога с зарплат, но не достигли изменения идеологии налогообложения: в Налоговом кодексе доходы от нетрудовой деятельности облагаются налоговой ставкой ниже, чем от трудовой", - объяснил С.КОНДРЮК.

Он считает, что такой подход не мотивирует людей к легальной деятельности и подрывает моральную ценность труда. "Это не просто аморально, а экономически недальновидно", - заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины.

Вместе с тем С.КОНДРЮК признал, что Налоговый кодекс как кодифицируемое налоговое законодательство имеет право на существование, хотя в отдельных вопросах нуждается в совершенствовании. В первую очередь речь идет об обязательном условии, чтобы доходы от трудовой деятельности не облагались налогом по ставке выше, чем другие виды доходов.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Он вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели требуют от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать кодекс.

В понедельник на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против нового Налогового кодекса.