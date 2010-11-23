Закрытие межбанка: доллар - 7,9610/7,9655 грн., евро - 10,7800/10,7925 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9500/7,9570 грн./долл., к 12:00 цены поднялись – 7,9550/7,9605 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего максимума – 7,9610/7,9655 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2541/0,2545 грн./рубль, к 12:00 цены выросли до 0,2549/0,2551 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2550/0,2552 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,2175 рубля за доллар (+0,2125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3572/1,3574 долл./евро, а к 15:00 упали – 1,3504/1,3506 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7880/10,7995 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8045/10,8180 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,7800/10,7925 грн./евро.