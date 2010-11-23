Демонтаж палаточного городка на Майдане приведет к эскалации конфликта - Стецькив

Народный депутат от «Народной самообороны» Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что если Государственная исполнительная служба при поддержке милиции осмелится демонтировать палаточный городок предпринимателей на Майдане Незалежности, то это приведет к эскалации напряжения и противостояния.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Т.СТЕЦЬКИВА по поводу решения суда о запрещении проведения массовых акций на Майдане 22-26 ноября.

«Это приведет только к эскалации противостояния предпринимателей и власти», — считает депутат.

«Если это им удастся, а это может произойти при поддержке милиции, то это приведет только к тому, что будущие акции будут более масштабными, более агрессивными и более серьезными», — добавил Т.СТЕЦЬКИВ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 ноября, утром на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против вступления в силу Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе. Активисты требуют, чтобы Президент применил вето к данному закону.

В тот же день Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение массовых мероприятий 22-26 ноября в центре Киева. Как объяснили в мэрии, такое решение принято “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 до 24 ноября 2010 года...”.

Однако предприниматели заявили, что не намерены выполнять решения суда и оставлять Майдан Незалежности.