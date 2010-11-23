Казахстан завершил переговоры с США в рамках вступления в ВТО

Казахстан завершил переговоры с США относительно доступа на казахстанский рынок товаров в рамках вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан, вчера в Женеве министр экономического развития и торговли Казахстана Жанар АЙТЖАНОВА и Торговый Представитель США Майкл ПАНКЕ подписали документ, свидетельствующий о завершении двусторонних переговоров по доступу на казахстанский рынок товаров, в рамках вступления Казахстана в ВТО.

Отмечается, что переговоры по уровню таможенных пошлин по всему перечню товаров велись с Соединенными Штатами Америки на протяжении нескольких лет и были самыми напряженными.

«США – это один из основных торговых партнеров Казахстана, и завершение двусторонних переговоров по товарам является важным шагом к завершению процесса вступления в ВТО», - говорится в сообщении.