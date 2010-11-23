В правительстве создали рабочую группу для урегулирования отдельных положений НК

В правительстве создана рабочая группа, которая будет заниматься урегулированием отдельных положений Налогового кодекса.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил журналистам во время визита в Ливию.

Н.АЗАРОВ отметил, что такая группа создана по его поручению, и возглавил ее первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Премьер-министр призвал представителей малого бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения, вести диалог с правительством: «Лучше всего решать эти вопросы не в палаточных городках или где-то еще. Лучше всего вопрос урегулирования положений Налогового кодекса решать путем ведения диалога. И я перед отъездом в Ливию создал рабочую группу под руководством первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА, в состав которой входят все необходимые специалисты, в том числе председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК. Я попросил, чтобы эта рабочая группа на протяжении нескольких дней еще раз вернулась к положениям Налогового кодекса, которые не устраивают людей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Я глубоко убежден, что компромисс будет найден», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, А.КЛЮЕВ встречался с протестующими в Киеве предпринимателями для обсуждения норм Налогового кодекса вечером 22 ноября, также он планирует провести такие встречи сегодня вечером и завтра. «Я думаю, что до конца завтрашнего дня (24 ноября – УНИАН) мы уже сформулируем все разумные предложения, которые будут поддержаны», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что “разумные” замечания и предложения предпринимателей относительно Налогового кодекса будут в ближайшее время учтены в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс.