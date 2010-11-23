Бродский считает, что Волга не может работать на должности председателя Госфинуслуг

Глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ считает, что Президент должен уволить председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василия ВОЛГУ, поскольку под его руководством ведомство усиливает зарегулированность рынка небанковских финансовых услуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

По его словам, за последние 3 месяца в адрес комитета поступило более 40 жалоб от предпринимателей на проекты регуляторных актов, разработанные Госфинуслуг. Эти проекты внедряют избыточное и неоправданное зарегулирование рынка небанковских финансовых услуг.

«Василий Волга не может работать на должности председателя Госфинуслуг. Думаю, что Президент как минимум должен отправить его в отставку», – заявил М.БРОДСКИЙ.

Согласно выводам специалистов Госкомпредпринимательства, более чем треть предложенных комиссией регуляторных актов противоречат действующему законодательству или вводят дополнительные и экономически необоснованные ограничения для рынков финансовых услуг.

Например, подготовленный Госфинуслуг проект правительственного постановления “О создании Государственного предприятия «Асистанс-Сервис»” предусматривал искусственное создание монополиста – единого государственного страхового агента по заключению с иностранцами и лицами без гражданства договоров медицинского страхования.

С жалобами на работу комиссии, возглавляемой В.ВОЛГОЙ, также выступили представители страховых компаний, которые обращали внимание Президента и премьер-министра на деятельность ведомства.