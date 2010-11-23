Минфин станет главным органом реализации единой государственной политики в сфере финуслуг

Министерство финансов Украины намерено в законодательном порядке получить статус главного органа в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации единой государственной политики в сфере финансовых услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник отдела развития страхового рынка, негосударственного пенсионного обеспечения и небанковских кредитных услуг Департамента политики развития рынка финансовых услуг Министерства финансов Украины Иван УГРИН в ходе конференции «Усиление сектора финансовых услуг в Украине».

В частности, по его словам, на сегодняшний день все проекты нормативно-правовых актов по вопросам финансовых услуг, которые вносятся на рассмотрение Кабинета министров Украины, должны согласовываться с Министерством финансов. При этом полномочия регуляторных органов определены на законодательном уровне, а Минфина – нет.

По словам И.УГРИНА, это не позволяет Минфину в полной мере и в соответствии с международной практикой обеспечивать реализацию единой государственной финансовой политики в сфере финансовых услуг.

В связи с этим, Министерство финансов разработало законопроект о внесении изменений в закон Украины «О финансовых услугах и государственное регулирование рынков финансовых услуг» (касательно создания правовых оснований для формирования единой государственной финансовой политики в сфере финансовых услуг).

В частности, документом предлагается предоставление права на доступ к информации баз данных друг друга каждого из регуляторов, оперативные совещания под председательством министра финансов Украины. Документом предлагается предоставить Минфину такие полномочия: вносить на рассмотрение правительства проекты нормативно-правовых актов в сфере регулирования рынка финансовых услуг, определять порядок обмена информацией между Минфином и центральными органами исполнительной власти – регуляторами финансовых рынков. Кроме того, предлагается предоставить министру финансов право получать отчетность регуляторов со статусом центрального органа исполнительной власти, согласование с министром плана работы регулятора. Предложения министра финансов будут обязательными для рассмотрения руководителями регуляторов со статусом центрального органа исполнительной власти.

Регуляторы, согласно законопроекту, должны будут подавать в Минфин планы работы на следующий год и мероприятия касательно реализации основных направлений и стратегических целей их деятельности; предоставлять проекты нормативно-правовых актов; подавать отчеты о результатах их деятельности.

Как подчеркнул И.УГРИН, выше указанные требования касаются Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Госфинуслуг и не относятся к Национальному Банку Украины, так как он не является центральным органом исполнительной власти.