Нацбанк определил основные проблемы развития банковского сектора

Национальный банк Украины определил основные проблемы развития банковского сектора.

«Относительно стратегии… мы определяли в проблемах, которые стоят перед банковским сообществом: незащищенность прав кредитора и получателя банковских услуг; низкая капитализация банковских учреждений; непрозрачность собственности и корпоративного управления; отсутствие законодательно-нормативного регулирования, регулирование консолидированного надзора», - заявил исполнительный директор по экономическим вопросам Национального банка Украины Игорь ШУМИЛО в ходе конференции «Усиление сектора финансовых услуг Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он высказал мнение о нецелесообразности создания стратегий или программ развития отдельных секторов финансового рынка.

И.ШУМИЛО убежден, что стратегия должна быть одна, обобщающая, в разработке которой должны принять участие как все регуляторы, так и другие органы власти.