ГАИ запрещает перевозчикам Львовщины везти предпринимателей в Киев

Перевозчики Львовской области вчера были массово вызваны в ГАИ, где сотрудники милиции потребовали от них не предоставлять транспорт для поездок предпринимателей в Киев, иначе в милиции пригрозили, что будут отзывать лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член национального координационного совета предпринимателей Украины по досрочному прекращению полномочий Верховного Совета Евгений ШАПОВАЛЕНКО, который является куратором протестных акций в Западном регионе Украины.

По его словам, работники ГАИ в письменной форме попытались получить от перевозчиков расписки о том, что последние не будут предоставлять в ночь с 24 на 25 ноября автобусы для выезда предпринимателей из Львовской области для участия во Всеукраинской акции протеста предпринимателей в Киеве возле Верховной Рады Украины, запланирована на 25 ноября.

«Более того, работники ГАИ уже запрещают давать автобусы под частные экскурсионные туры в направлении Киева», - отметил Е.ШАПОВАЛЕНКО.

Он также сообщил, что перевозчики западных областей Украины уже категорически отказываются предоставлять автобусы для выезда предпринимателей в Киев, опасаясь административного давления.

В то же время, Е.ШАПОВАЛЕНКО отметил, что «несмотря на угрозы и притеснения» предприниматели Львовщины закроют свои торговые точки и соберутся 25 ноября в центре Львова на митинге протеста, а в Киев поедут те, кто сможет добраться собственным транспортом или поездом.