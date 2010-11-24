ЕС и МВФ окажут Ирландии экстренную помощь на 85 млрд евро

Евросоюз и Международный валютный фонд окажут Ирландии экстренную помощь в размере 85 миллиардов евро.

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

По информации ирландской государственной телекомпании РТЕ со ссылкой на идущие в Дублине переговоры, деньги пойдут на рекапитализацию ирландских банков и покрытие расходов бюджета.

Одним из условий получения средств, как пишет «Файнэншнл Таймс», является взятие под контроль Bank of Ireland – крупнейшего кредитного учреждения страны.

Между тем, рейтинговое агентство «Стэндарт энд Пурс» объявило о снижении суверенного долгосрочного рейтинга Ирландии - до "а" с "аа-минус".