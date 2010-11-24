Рост котировок на межбанке продолжается

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9635/7,9720 грн./долл., цены на российскую валюту составили 0,2541/0,2545 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6510/10,6640 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3363/1,3365 долл./евро (вторник, 23 ноября, – 1,3572/1,3574 долл./евро).

Во вторник, 23 ноября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.