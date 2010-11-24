Эксперт: на сегодняшних торгах возможен откат евро к уровню 1,3300

На торгах в среду, 24 ноября, возможен уход евро к уровню 1,3300, фунта - 1,5700. В паре с японской иеной доллар может подешеветь до 82,50. Таков проноз аналитиков FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают в компании, в настоящий момент и Европа, и Азия находятся в очень сложном положении. И если на Западе проблемы связаны, в первую очередь, с экономикой, то на Востоке - с военно-политической конфронтацией между Республикой Корея и КНДР.

В ближайшее время, считают аналитики, участникам рынка стоит быть готовыми к очень резким и зачастую непредсказуемым движениям на торговых площадках.

Что касается новостей, то так как в четверг в США отмечается День благодарения, то все основные новости по Штатам были перенесены на среду вместо пятницы и четверга. В первую очередь, стоит обратить внимание на данные по ВВП в Великобритании, индикатор условий деловой среды от IFO по Германии, индикатор уверенности от университета Мичигана, а также данные по рынкам труда и жилья в США, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.