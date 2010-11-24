Янукович подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и ЕИБ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон о ратификации Договора между Украиной и Европейским инвестиционным банком о сотрудничестве и деятельности Постоянного представительства ЕИБ в Украине.

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.

Договором, в частности, предусмотрено освобождение всего импортного и произведенного в Украине оборудования, материалов, работ и услуг Постоянного представительства ЕИБ в Украине, включая консультационные услуги, используемые для предоставления технической помощи, от уплаты каких-либо налогов и сборов или обязательных платежей, взимаемых Украиной или на территории Украины, что даст возможность привлечь техническую помощь ЕИБ для Украины с целью подготовки и реализации инвестиционных проектов.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк был создан Римским соглашением ЕС от 1958 года для долгосрочного кредитования проектов в странах-членах Евросоюза. ЕИБ с начала сотрудничества с Украиной (2007 год) предоставил кредиты на общую сумму 465,5 млн. евро. Договор о сотрудничестве между Украиной и ЕИБ был подписан 15 июня т.г. и был ратифицирован Верховной Радой 4 ноября.