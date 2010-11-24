«Укравтодор» намерен привлечь 3,5 млрд. грн. у VTB Capital

Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) намерена привлечь под государственные гарантии по процедуре закупки у одного участника 3,5 млрд. грн. у VTB Capital PLC (г. Лондон).

Об этом сообщает портал «Государственные закупки».

Срок поставки: ноябрь - декабрь 2010 г.

Цена предложения VTB Capital PLC - 140,98 млн. долл.

Средства привлекаются в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 11 августа №740 "О предоставлении в 2010 году государственных гарантий по обязательствам Государственной службы автомобильных дорог".

Напомним, ранее сообщалось, что «Укравтодор» ведет с японской Nomura переговоры о возможности получения двустороннего займа на сумму 440 млн. долл. (около 3,5 млрд. грн.)

Как сообщал УНИАН, в октябре т.г. министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО заявил, что «Укравтодор» в ближайшее время планирует привлечь 3,5 млрд. грн.

По словам заместителя главы «Укравтодора» Евгения ПРУСЕНКО, кредиты планируется взять у международных банков, с которыми ведутся переговоры, на достройку объектов. В первую очередь это те объекты, которые не были достроены в 2008-2009 годах, в частности, завершение в Сумской области дороги Кипти-Глухов-Бачевск, объездной дороги вокруг Харькова, а также дорог вокруг Донецка и Луганска, отметил Е.ПРУСЕНКО. По его словам, в целом за эти средства запланировано отремонтировать свыше 700 км дорог.