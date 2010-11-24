Эксперты отмечают бездействие руководства Госфинуслуг по реформированию рынка страхования

Эксперты отмечают бездействие руководства Госфинуслуг в вопросе реформирования страхового рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера в ходе круглого стола на тему «Проблемы развития небанковского сегмента рынка финансовых услуг» президент Ассоциации «Страховой бизнес» Игорь ЯКОВЕНКО отметил, что за последние десять лет каких-либо существенных изменений системы регулирования страхового сектора, которые позволили бы ему активно развиваться, не произошло.

«С точки зрения регулирования за последние 10 лет нам действительно нечем похвастаться», - сказал И.ЯКОВЕНКО.

Более того, он отметил, что отсутствие четкой политики развития важных видов страхования, в частности агрострахования, сделали страховой рынок зависимым от банковского сегмента и, соответственно, темпы развития рынка страхования определяются состоянием дел украинских банков.

«За 10 такого регулирования рынок превратился в банковский присосок», - подчеркнул И.ЯКОВЕНКО.

По его мнению, нужно срочно менять подходы к регулированию, чтобы действия регулятора были логичными, понятными рынку и направленными на его развитие.

«Мы должны изменить систему регулирования рынка, потому что последние годы деятельность нашего регулятора мне напоминает гаишника со знаком, который приехал где-то его поставил, - это и реестр, и аудиторы, или еще что-то, - спрятался, оштрафовал, потом перенес его, снова поставил, снова оштрафовал. Вот и все регулирование, - отметил И.ЯКОВЕНКО. - Нам нужно построить модель нового регулятора, который соответствует нашим требованиям, чтобы рынок развивался».

В свою очередь глава Комиссии УОФА по страховому анализу Вячеслав ЧЕРНЯХОВСКИЙ отметил, что страховой рынок входит в 2011 год без стратегии развития. При этом накопилось большое количество проблемных вопросов, в частности, касающихся приведения украинского законодательства в сфере страхования в соответствие с нормами ВТО. По его мнению, именно Госфинуслуг должно инициировать решение этих вопросов, однако никакие шаги в данном направлении не предпринимаются, более того, регулятором принимаются решения, не совсем понятные рынку.

«Мы сегодня уже говорили о проблеме, связанной с аудиторскими заключениями, мы видим, насколько высокий уровень правовой безграмотности был проявлен при рассылке этих «писем счастья» по поводу аудиторских заключений. Мы видим, что такие ошибки говорят, скорее всего, либо о слабой профессиональной подготовке какой-то части сотрудников Госфинуслуг, либо о том, что профессионалы, которые там еще остались, не могут донести свое виденье и свое понимание того, как правильно по законодательству такие вещи решать», - считает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Кроме того, он отметил, что выступления руководителя Госфинуслуг относительно состоянии дел на рынке небанковских финансовых учреждений несут больше вреда, чем пользы, так как подрывают доверие потребителей.

«Громкие заявления, которые очень часто звучат, они эмоциональны, они интересны, они привлекают к себе внимание, но они могут нести обратную реакцию для потребителя, для участников рынка, для компаний и людей, которые на этом рынке работают многие годы и собираются работать и дальше, - подчеркнул В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ. - Политические заявления должны всегда подкрепляться вопросами экономический целесообразности, вопросами внутренней и политической этики человека, который такие заявления делает».

Как сообщал УНИАН, 23 ноября т.г. украинские небанковские финансовые ассоциации в лице президента Украинской федерации страхования Александра Завады, президента Национальной ассоциации кредитных союзов Украины Петра Козинцова и исполнительного директора Всеукраинской ассоциации ломбардов Юлиии Рожковой была подписана резолюция о недоверии главе Госфинуслуг Василию Волге.