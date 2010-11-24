Близнюк: инвестиции из Кипра в Донецкую область - это деньги, заработанные в Украине

Председатель Донецкой областной госадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК объяснил, что прямые иностранные инвестиции из Кипра, поступающие в Донецкий регион – это деньги, ранее заработанные в Украине.

Об этом он сказал вчера на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН «Почему (по данным облстатуправления) прямые иностранные инвестиции поступали в Донецкую область больше всего от нерезидентов из Кипра, и сумма этих инвестиций почти в 10 раз превышает поступления из других стран?».

Губернатор привел аналогию с тем, что, например, украинец, выигравший в «Спортлото» 1 млн. долларов, наверняка, для надежности положил бы эти деньги не в отечественный банк, а «в швейцарский банк, или на Кипре там открыл компанию оффшорную…положил там эти деньги под гарантированные 3% годовых…».

А. БЛИЗНЮК подчеркнул, что на Кипре, например, «особые условия», поэтому собственник и хранит там деньги, заработанные в Украине, а затем инвестирует их «в зависимости от обстановки» опять в Украину.

«Там особые условия. Поэтому деньги туда идут те, которые заработаны здесь, как прибыль законная при 100% уплате всех налогов. А потом уже право собственника, где хранить эти деньги – в Швейцарии, на Кипре или у себя в Украине, - объяснил губернатор. - А потом, в зависимости от обстановки, инвестировать их либо в Украину, либо в другие страны, где есть бизнес той или иной компании. Это нормальная, цивилизованная, миром признанная схема».

Справка УНИАН. По информации Главного управления статистики в Донецкой области, всего по состоянию на 1 октября 2010 года прямые иностранные инвестиции поступили в область из 58 стран мира.

Больше всего средств внесли за все годы нерезиденты из Кипра – 914,9 млн. долларов, Соединенного Королевства – 148,1 млн. долларов, Германии – 134,2 млн. долларов, Нидерландов – 130,4 млн. долларов и т.д.