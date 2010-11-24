Президенты Украины и Израиля подписали в Киеве Совместное заявление
14:37, 24 ноября 2010Финансы
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Президенты Украины и Государства Израиль Виктор ЯНУКОВИЧ и Шимон ПЕРЕС подписали Совместное заявление глав двух государств.
Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня в Киеве в ходе визита Ш.ПЕРЕСА.
Кроме того, в присутствии президентов министры иностранных дел двух стран Константин ГРИЩЕНКО и Виктор ЛИБЕРМАН подписали Соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций.
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