Президенты Украины и Израиля подписали в Киеве Совместное заявление

Президенты Украины и Государства Израиль Виктор ЯНУКОВИЧ и Шимон ПЕРЕС подписали Совместное заявление глав двух государств.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня в Киеве в ходе визита Ш.ПЕРЕСА.

Кроме того, в присутствии президентов министры иностранных дел двух стран Константин ГРИЩЕНКО и Виктор ЛИБЕРМАН подписали Соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций.