Янукович надеется, что Украина и Израиль заключат соглашение о свободной торговле

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что в следующем году между Украиной и Израилем будет заключено соглашение о свободной торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Государства Израиль Шимоном ПЕРЕСОМ в Киеве.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, заключение этого соглашения может стать катализатором экономического сотрудничества двух стран.

В то же время уже сегодня, по словам главы Украинского государства, можно отметить рост уровня товарооборота между Украиной и Израилем, в частности, в этом году он вырос на треть.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что стороны рассчитывают на то, что соглашение о безвизовом режиме начнет действовать между Украиной и Израилем уже в начале следующего года.