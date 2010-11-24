В Украине сформировался рынок консалтинговых услуг - ЕБРР

За довольно короткий срок в Украине сформировался местный рынок консалтинговых услуг, спектр которых в целом соответствует мировой практике.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР со ссылкой на Обзор рынка консалтинговых услуг, подготовленный консалтинговой группой «Астарта-Танит» по заказу Программы Деловых консультаций ЕБРР в Украине.

Согласно сообщению, обзор охватил все регионы Украины, респондентами стали 203 компании.

Объем консалтингового рынка в 2007-2009 годах составил в среднем около 0,3% ВВП, что чуть больше, чем аналогичные показатели Польши (0,1%) и Италии (0,2%), но меньше, чем в Финляндии (1,1%), Германии (1%) и Великобритании (0,9%).

Наиболее емкими рыночными сегментами в Украине в 2009 году были консалтинговые услуги в области информационных технологий (27% в общем объеме рынка), юридический консалтинг (15%), маркетинговые и стратегические исследования (13%). Деятельность консалтинговых компаний в основном сосредоточена в крупных городах, таких как Харьков, Львов, Донецк, но бесспорным лидером является Киев.

Местный рынок характеризуется и рядом проблем: низкая осведомленность и информированность потребителей, сложность получения объективной информации о деятельности и качестве услуг консалтинговых компаний. Респонденты Обзора также отметили недоверие к консалтингу, низкую активность профессиональных объединений и невысокий уровень интеграции украинских консалтинговых компаний в международные объединения.

Справка УНИАН. Программа Деловых консультаций ЕБРР пришла в Украину в 2010 году с целью содействовать повышению конкурентоспособности малых и средних предприятий Украины, и развивать местный рынок консультационных услуг. По состоянию на ноябрь 2010 года, в рамках Программы начата реализация 40 проектов по поддержке местного частного бизнеса, 10 из которых были завершены и получили рейтинг "успешный" и "очень успешный". Для реализации проектов привлекаются преимущественно местные консультанты с необходимым опытом работы.