Оффшор для власти – панацея от смерти…

В ситуации с Налоговым кодексом есть положительный момент, на который явно не рассчитывала власть при создании своего фискального шедевра. На поверхность вышли подзабытые «серые» дыры украинской экономики. На акциях протеста, в которых последнее время утопает Украина, все отчетливее звучит требование предпринимателей – мы готовы выполнять налоговое законодательство, но тогда пусть и крупный бизнес выходит из оффшоров, налоги должны платить все и соответственно доходам. «Кормчие», которые, как, впрочем, всегда бывает, завязаны на крупном бизнесе, не перестают повторять, что, дескать, переговоры ведутся, в частности с Кипром, но решение вопроса требует времени. Что же мешало ранее разобраться с этим краеугольным камнем - теневыми потоками, которые, увы, плывут совсем не в направлении бюджета. Декларируя, что Налоговый кодекс – жизненная необходимость, а предприниматели должны осознавать тяжелейшее положение в стране с пополнением государственной казны и поступать согласно совести, власть совершенно «забыла» ужесточить правила игры для крупного бизнеса, очевидно делая ставку на его «менталитет» - всегда «делиться с ближним». По всей видимости, оффшоры, если даже и структурно изменятся, жить будут вечно…

Налоговый рай - бизнесовые схемы

В дискуссиях по поводу оффшоров сейчас чаще упоминается Кипр, который, кстати, выведен из списка стран, представляющих собой налоговый рай, а ведь есть еще Британские Вирджинские острова, Сейшельские и Каймановы острова, а также много других заманчивых территорий для наших бизнес-монстров.

***Согласно распоряжению правительства Украины «О перечне оффшорных зон» (N 77-р от 24.02.2003 г.) внесены изменения в порядок работы с такими зонами. Этим документом утвержден новый и признан недействительным старый список (введенный Кабинетом министров 14 февраля 2002 года распоряжениями N 53-р и 156-р (29.03.2002 года) оффшорных зон. В перечне находятся следующие оффшорные зоны (всего 37): Британские зависимые территории (Остров Джерси, Остров Гернси, Остров Олдерни, Остров Мен,); Центральная Америка (Белиз, Панама); Ближний Восток (Бахрейн); Карибский регион (Аруба, Ангилья, Антигуа и Багамские Острова, Барбуда, Бермудские острова, Барбадос, Британские острова и Виргинские острова(США), Гренада, Монтсеррат, Каймановы острова, Антильские острова и Нидерландские, Пуэрто-Рико, Гренадины- Сент-Винсент, Сент-Китс, Сент-Люсия, Невис, Содружество Доминики, Кайкос и Теркс); Европа (Монако, Андорра, Гибралтар); Тихоокеанский регион (Науру, Вануату, Ниуе, Маршальские острова, Самоа, Острова Кука,); Африка (Сейшельские и Острова Либерия); Южная Азия (Мальдивская Республика).

Так вот, по сравнению с упраздненным перечнем, в новый внесены Острова Пуэрто-Рико, Каймановы острова, Бермудские острова. А Кипр из этого перечня исключен (распоряжением Кабинета Министров N 44-р от 1 февраля 2006 года).

Вообще, термин «оффшор» происходит от английского «off shore» - «вне границ». На деле это означает, что законодательство попадающей в этот разряд страны позволяет полностью или частично освободить от налогов компании, принадлежащие иностранным лицам. Налогом облагается только та деятельность фирмы, которая ведется на территории такого государства. Все остальное – вне налогообложения. Оффшорные договоры составляются согласно международному праву.

Как все происходит в реалии – в налоговом рае регистрируется «дочка» украинской компании, в стране-«зачатия» она не работает, да и собственниками ее являются иностранные лица. Вместо традиционного налогообложения для таких фирм часто используется только фиксированный ежегодный сбор. Вся жизнедеятельность оффшорной компании контролируется законами страны регистрации. Созданы специальные списки фирм на каждой оффшорной территории, за нарушения «режима» накладывается штраф, могут даже вывести из перечня разрешенных.

Денонсация: власть давно позаботилась

Как видно, оффшорные условия действительно грех не назвать райскими. Что касается Кипра, то отношения Украины с этой «теплой» страной особые. Соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества было заключено между Кипром и СССР 29 октября 1982 года. Согласно документу, от налогообложения освобождаются любые доходы, которые перечисляются из одной страны в другую, за исключением некоторых случаев в отношении физических лиц и доходов постоянных представительств. Понятно, что для крупного бизнеса - это возможность практически легально, без какого-либо налогообложения, выводить за границу огромные суммы средств и минимизировать налоговые обязательства (представляете реальные масштабы вывода средств из Украины, если такие схемы касаются не только Кипра).

Переговоры с Кипром о «раскрытии карт» велись с 1997 по 2006 год, завершились они ничем - Кипр отказался подписать новый договор на условиях Украины. Киев начал процесс денонсации «советского» соглашения, что принудило Кипр согласиться в 2007 году подписать новую налоговую конвенцию, но уже в начале 2008-го переговоры по этому вопросу сорвались. Кстати, при премьере Юрии Еханурове в 2006 году провести через Верховную Раду упразднение соглашения не удалось.

Очередная попытка реанимировать денонсацию тоже потерпела фиаско. Кабинет министров Юлии Тимошенко в середине 2008 года утвердил соответствующий законопроект, и принять его парламент должен был до 1 июля. Спешку пояснял тогда Минфин тем, что при денонсации договора страна обязана письменно сообщить об этом второй стороне, не позже шести месяцев до окончания календарного года, но даже при принятии закона Украиной соглашение автоматически действует еще год. То есть, при полной поддержке документа парламентариями нормы киприотского налогообложения работали бы до 2010 года. Настойчивость тогдашнего правительства можно понять – кризис в разгаре, бюджет трещит по швам, а деньги уплывают в карманы бизнеса. Но получить желаемый результат не вышло, депутаты, личные интересы которых абсолютно очевидны, не поддержали идею вернуть в страну миллиарды долларов, которые ничуть не уступают по размеру помощи международных институтов. А ведь идея неплохая, по крайней мере, такие действия могли противостоять «усаживанию» Украины на финансовую иглу МВФ.

Еще одна попытка Кабмина Тимошенко – в декабре 2008-го и тоже неудачная. “За” проголосовали только 211 из 440 народных депутатов. Не голосовали в полном составе фракции КПУ, Партии регионов, а от фракции Блока Литвина проголосовал «за» лишь один народный депутат.

Как пояснил тогда Адам Мартынюк (КПУ), коммунисты не могли голосовать за денонсацию этого соглашения, поскольку оно подписывалось в СССР, а президентом Кипра является коммунист(!)

Думаю, после такого яркого заявления позицию остальных несогласных можно оставить без комментариев…

Налоговые новшества и кулибинские решения

Новая волна борьбы с оффшором началась осенью этого года в свете принятия Налогового кодекса. В сентябре т.г. заместитель спикера ВР Николай Томенко направил обращение к премьер-министру Николаю Азарову, в котором говорилось о необходимости решения проблемы нелегальной утечки украинских капиталов через Республику Кипр, то есть, внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект. «Правительство должно, наконец, подтвердить, что оно готово выполнять предвыборные обещания и продемонстрировать, что или налоговая политика власти будет базироваться на увеличении налогов для малого и среднего бизнеса, или, наконец, начнут платить налоги представители большого бизнеса», - подчеркивал Н.Томенко.

В ответе, который поступил на имя Н.Томенко за подписью Н.Азарова, говорилось, что в связи с возобновлением переговорного процесса с кипрской стороной, а также планами провести следующий раунд двусторонних консультаций в ноябре в Киеве, Кабинет министров считает нецелесообразным внесение в ВР законопроекта о денонсации упомянутого соглашения.

И действительно, в Минфине подтвердили, что переговоры ведутся, Кипр прислал делегацию в столицу, обсуждение продолжается…

Понятно, что все формальности сопряжены с бумажной волокитой, а основные механизмы согласно международным канонам имеют определенные сроки обсуждения, но в нашей истории все это кажется довольно наигранным, если добавить еще один немаловажный факт. В мае т.г. Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, касающийся налогообложения дивидендов (27 апреля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон “О налогообложении прибыли предприятий”). Им, в частности, предусматривается «введение отдельного учета доходов, полученных от юридических лиц, находящихся под их контролем, а также невключение дивидендов, полученных от нерезидентов-юридичних лиц, кроме нерезидентов, имеющих оффшорный статус, в состав валового дохода, и освобождение от уплаты авансового взноса в случае выплаты дивидендов в пределах сумм дивидендов, полученных от юридических лиц, находящихся под контролем юридического лица, осуществляющего выплату».

Конечно, на слух - замысловато. Но на деле все оказалось как всегда просто. Приведем комментарий по этому поводу Правительства гражданского общества, которое было создано по инициативе Всеукраинской общественной организации «Гражданское движение Олега Рябоконя». Вывод ВОО таков – изменения в законодательстве могут привести к созданию “налогового рая” для олигархов.

Так, в ВВО подчеркивают, что «от налогообложения освобождаются дивиденды, которые получают украинские холдинги от “повязанных” с ними иностранных компаний. С одной стороны, законодательная инициатива рассматривается как стимул для выхода национальных предприятий на зарубежные рынки, поскольку устраняется двойное налогообложение доходов, полученных от деятельности иностранных подразделений украинских компаний. Теперь иностранные «дочки» украинских холдингов смогут конкурировать на равных на иностранных рынках с точки зрения налогообложения, ведь их прибыль будет облагаться налогом только один раз».

«С другой стороны, положения закона прописаны таким образом, что теперь те, кто выводит деньги из Украины через свои оффшорные компании-посредники, получают прекрасную возможность не платить налог на прибыль в Украине и иметь статус самых богатых людей страны на законных основаниях», - отмечает Правительство гражданского общества.

Другими словами, учреждаешь компанию-посредника, к примеру, на Кипре, который не считается оффшором, а та, в свою очередь, создает компанию в любой оффшорной зоне с минимальным налогообложением. «Тогда включается достаточно простая схема избежания налогообложения, где, скажем, украинский металлургический холдинг производит определенную продукцию и продает ее за рубежом через компанию-посредника, расположенную в одной из оффшорных зон. Потом эта оффшорная компания-посредник продает продукцию по ценам значительно выше и полученную прибыль направляет в виде дивидендов компании-основателю на Кипре, а та их отправляет своей материнской компании – украинскому металлургическому холдингу. При такой схеме налоги на прибыль не будут платиться ни в оффшоре, ни на Кипре, и, конечно же, не в Украине», - поясняет Правительство гражданского общества.

Чтобы исправить законодательный «ляпсус» ВВО предлагает ввести налогообложение «оффшорных» дивидендов, а также отменить обязательное лицензирование инвестиций за границу.

А в ответ – тишина… И это объяснимо, с учетом того, что интерес бизнеса напрямую связан с «вероисповеданием» наших политиков, или вернее – законотворчества без бизнесовой «помощи» не бывает.

Как завершатся переговоры с Кипром, покажет время, но сомнения берут, что все разрешится в нашу с вами пользу. Особенно с учетом того, что, как оказалось, в украинских законах учтено «любэ». А добавить хочется одно – своими фискальными правилами власть загоняет малый и средний бизнес в тень, «мелким сошкам» ведь тоже хочется жить. Вот это-то желание и заставляет их становиться кулибиными. К примеру, один знакомый, который на договорной основе является консультантом крупной компании, теперь с введением НК обязан будет половину своего гонорара отдать государству в виде налога. При этом иностранная фирма, которая платит ему за работу, свой взнос в бюджет осуществляет. Ломал он голову, как быть и придумал – нужно открывать оффшор. Его обслуживание стоит намного дешевле, чем «взнос» в будущие бесперспективы государства. «Благо» предложений масса, даже в Интернете.

Вот к чему мы пришли…

Нана Черная (УНИАН)