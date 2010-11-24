Возбуждено уголовное дело за блокирование Крещатика

Милиция возбудила уголовное дело по факту перекрытия в Киеве улицы Институтской и Крещатика во время акции протеста предпринимателей 22 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы МВД Украины, начальник милиции общественной безопасности Виктор РАТУШНЯК.

«Вчера следственным отделом Шевченковского райуправления было возбуждено уголовное дело по факту перекрытия улиц Крещатик и Институтской», - сказал он, отметив, что уголовное дело возбуждено по ст. 293 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка).

Также он считает, что события, которые 22 ноября происходили на Крещатике и Институтской, где было повреждено два частных автомобиля и произошло столкновение с работниками правоохранительных органов, могли перерасти в более активную фазу – в массовые беспорядки.

«К счастью, этого не случилось», - сказал он, отметив при этом, что в ни одной заявке, поданной от участников акции, не было указано перекрытие улиц.

Именно поэтому, как отметил заместитель министра, милиция выставила цепь из своих сотрудников, во избежание травмирования митингующих проезжающими автомобилями.

По словам заместителя министра, люди, которые повредили автомобили, будут обязательно установлены и привлечены к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября утром на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против вступления в действие Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе.

В тот день милиция зафиксировала несколько фактов нарушений общественного порядка во время акции протеста.

По данным Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, от владельцев двух автомобилей поступили заявления о повреждении участниками акции их транспортных средств. В частности, неизвестные лица сломали на автомобиле «Рендровер» зеркало заднего вида, другие помяли кузов легковой «Шкоды-Октавиа». Как отметили в ЦОС, все эти эпизоды задокументированы, и по ним будут приниматься соответствующие решения.