Легпром за Налоговый кодекс и реформирование "упрощенки"

16:04, 24 ноября 2010
Финансы
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Представители легкой промышленности поддерживают Налоговый кодекс и выступают за формирование на его основе государственного бюджета на 2011 год, а также за реформирование упрощенной системы налогообложения.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель наблюдательного совета ОАО «Тернопольское объединение «Текстерно» Валерий ЛОМАЧ.

Кроме того, он отметил, что на сегодня «упрощенцы» не имеют оснований для того, чтобы проводить митинги в столице и регионах, поскольку Налоговым кодеком почти не сокращаются их возможности для работы. Вместе с тем В.ЛОМАЧ считает, что существовать в таком виде сегодняшняя система упрощенного налогообложения не может.

«Целые сферы деятельности ушли в СПД – строительство, это все такси, это все маршрутные перевозки, это грузовые перевозки. У нас 99% грузовых перевозок на СПД. Туда ушел полностью туристический бизнес, туда ушла полностью торговля, сетевая огромная торговля», - сказал участник рынка.

По его словам, индивидуальная трудовая деятельность должна быть направлена на производство, а не на торговлю, как это происходит в стране. В то же время в Европе, отметил В.ЛОМАЧ, до 80% малого бизнеса занято в производстве.

Как отметил директор АОЗТ «Санта -Украина» Евгений ДИРДИН, на сегодня среди «упрощенцев» находится большая часть минимизаторов налогов.

Представители легпрома требуют также равных условий работы с «упрощенцами».

Среди других проблем отрасли участники рынка отмечают невозможность составить конкуренцию дешевым импортным товарам.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября утром на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против Налогового кодекса, принятого Верховной Радой 18 ноября. Активисты требуют, чтобы Президент Виктор ЯНУКОВИЧ наложил вето на этот документ.

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